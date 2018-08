29 giugno 1986 - Argentina-Germania Ovest 3-2, è la consacrazione di Maradona

29/06/2018

29 giugno 1986: Argentina-Germania Ovest 3-2. E' la finale di Messico '86. E' la consacrazione di Diego Armando Maradona, che ha trascinato la Selecciòn fino all'ultimo atto del torneo iridato. Per i tedeschi è, invece, la seconda beffa di fila dopo Spagna 1982. In questa gara il ct Franz Beckenbauer decide di affidare il Pibe de Oro a Matthäus. Ed è per questo che l'Argentina è meno incisiva del solito. Ma al 23' arriva il vantaggio dei sudamericani con un colpo di testa di Brown e a inizio ripresa c'è il raddoppio di Valdano. La Germania Ovest corre ai ripari e libera Matthäus dal gravoso compito di marcare Maradona. Ed è la strategia giusta: i tedeschi accorciano con Rummenigge e segnano il 2-2 con Völler. Sembra fatta per andare ai supplementari, ma ecco che al minuto 84 appare Maradona, che utilizza una palla morta a centrocampo per realizzare un assist geniale per il gol di Burruchaga. E' il gol vittoria, è il gol della seconda Coppa del Mondo dell'Argentina.