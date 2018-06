28 giugno 1958, Brasile-Svezia 5-2 e il mondo incorona un 18enne: O'Rey

28/06/2018

28 giugno 1958, Brasile-Svezia 5-2. E' la finale del Mondiale che si disputa in Svezia, è il trionfo (finalmente!) del calcio brasiliano, distrutto otto anni prima dalla disfatta del Maracanazo e alla caccia disperata del traguardo che loro -i verdeoro- ritengono inevitabile: diventare campioni, manca solo l'etichetta dei migliori al mondo perché -di fatto- lo sono. E ci arrivano con una squadra di fenomeni e due giocatori che sono una spanna sopra la media dei fenomeni: il 25enne Garrincha e il 18enne Pelé, colui che di fatto diventa, e sarà, O'Rey. C'è la finale coi maturi maestri svedesi, guidati da Liedholm e Gren, 36 anni il primo, 38 anni il secondo. C'è una partita che ha una breve storia, nel senso che la prevalenza tecnica del Brasile è indiscussa e la doppietta di Vavà, la rete di Zagalo e i due gol del Giovane Re che sbalordisce il mondo sono l'immagine del calcio che apre l'era-Pelé: sarà campione del mondo nel '62 e anche nel '70, lasciando presto l'avventura del '66 (titolo all'Inghilterra) per infortunio e le troppe botte subite. E restando per tutti e per sempre O'Rey.