27 giugno 1958, Germania-Francia 3-6 e il goleador inarrivabile Just Fontaine

27 giugno 1958, Germania-Francia 3-6. E' la finale per il terzo posto, Mondiali di Svezia. Stravincono i francesi e con i suoi quattro gol in quest'ultimo atto Just Fontaine, all'epoca 25enne, conquista il titolo di capocannoniere con 13 reti in 6 partite. Un primato imbattuto (imbattibile) che oltrepassa il precedente (Kocsis, 11 gol nel 1954) e che poi sarà avvicinato al massimo da Gerd Muller (10 reti nel 1974), risultando un invalicabile muro. Certo, all'epoca si segnava di più, il catenaccio era un'idea di scarsa diffusione nel mondo. Ma lo stesso Fontaine era un talento assoluto. Lo diceva anche Pelé, il Re, "mai visto un calciatore col suo fiuto del gol". Baricentro basso, colpi secchi e micidiali, Fontaine (ora 85enne) era l'idolo dei francesi e delle francesi, con una vita fuori dal calcio che lo aveva visto primeggiare anche come cantante (una splendida voce) e che il Pallone però se lo vide sfilare presto, a causa di un grave infortunio, tanto da dover dire addio al calcio a soli 29 anni, a luglio '62. Quasi un lutto nazionale, in Francia.