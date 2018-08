25 giugno 1978 - Argentina-Olanda 3-1: Kempes e Bertoni nei supplementari fa esultare il generale Jorge Videla

25/06/2018

25 giugno 1978: Argentina-Olanda 3-1. E' la finale di Argentina 1978 e per la prima volta la Selecciòn vince una Coppa del Mondo. Va male, per la seconda volta di fila, all'Olanda. A differenza di Germania '74 la squadra è priva di Johan Cruijff. Questo è un torneo influenzato dal regime dittatoriale del generale Jorge Videla, che ha preso il potere nel paese il 24 marzo 1976, due anni prima. Un evento che ha portato l'addio alla Nazionale argentina del capitano, Jorge Omar Carrascosa, il quale mai ha accettato la presa di potere, il colpo di Stato, dei generali che usano il Mondiale come propaganda del regime. Così la fascia passa a Daniel Passarella e sarà lui ad alzare la Coppa dopo il 3-1 rifilato all'Olanda in finale, arbitrata dall'italiano Sergio Gonella (scomparso sei giorni fa). Al gol di Kempes pareggia Nanninga a 8' dalla fine. Ai supplementari, poi, l'Argentina del ct Cesar Luis Menotti festeggia con le reti di Kempes (doppietta per lui) e Bertoni.