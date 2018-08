24 giugno 1978 - Italia-Brasile 1-2: gli azzurri perdono la finalina e chiudono al quarto posto

24/06/2018

24 giugno 1978: Italia-Brasile 1-2. Siamo in Argentina ed è la finale per il terzo posto, che gli azzurri perdono chiudendo quarti un Mondiale comunque dignitoso. L'Italia arriva dalla delusione di Germania '74, la squadra è affidata a Enzo Bearzot che lancia molti giovani. Ma questo resta il Mondiale delle accuse, ingiuste, a Dino Zoff. Il portiere azzurro viene accusato di miopia dopo il gol preso dalla lunga distanza contro l'Olanda. Se in quell'occasione è "miope" la critica rivolta a Zoff, nella finalina contro il Brasile gli chiedono addirittura di lasciare il calcio. Inutile dire, quindi, che Zoff si prende una belissima rivincita quattro anni dopo a Spagna 1982. Sta di fatto, al di là di queste pesanti critiche, che l'Italia perde 2-1. Al vantaggio di Causio al 38', la Seleçao risponde con il pareggio firmato da Nelinho al 64' e con il raddoppio di Dirceu 7' dopo. Gli azzurri arrivano quarti, ma è qui che costruiscono le basi per il successo Mondiale di Madrid.