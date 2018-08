22 giugno 1986 - Inghilterra-Argentina 1-2, troppa grazia Maradona

22/06/2018

22 giugno 1986, Città del Messico. Inghilterra-Argentina 1-2. Siamo ai quarti di finale del Mondiale che l'Argentina di Diego Maradona vincerà. E' la sfida delle sfide, lo sfondo la guerra della Falkland di quattro anni prima, questa rivalità aspra, non solo calcistica. E una partita dipinta, da Diego, per passare alla storia. Con la sua "mano de Dios" a siglare la rete dell'1-0 al 51', e subito dopo (al 56') la leggendaria rete diventato poi il "gol del secolo" col Pibe capace di attraversare a folle velocità, palla al piede, tutta la metà campo inglese, saltando in corsa o in dribbling cinque avversari per poi -ovviamente- fare gol. Così, in cinque minuti, si è dipinto il magnifico quadro del male e del bene, dopo quel primo gol segnato di pugno per anticipare il portiere inglese Shliton e dare corpo alle lunghe, ma civilissime, proteste inglesi fermatesi poi al gol dell'1-2 di Lineker, nel finale. L'arbitro, anni dopo, ha detto: "Io non ho proprio visto". Diego, poco dopo: "Se ho segnato con la mano, quella è la mano de Dios". Lo dice ancora oggi...