21 giugno 1970 - Brasile-Italia 4-1: è l'ultimo trionfo Mondiale di Pelè

21/06/2018

21 giugno 1970: Brasile-Italia 4-1. E' la finale di Messico '70. Gli azzurri sono reduci dalla partita del secolo, dalla semifinale contro la Germania Ovest risolta da Rivera ai supplementari con il gol del 4-3. L'Italia è una squadra stanca e davanti c'è il Brasile di Pelè, insieme a quello del '58 il miglior Brasile di ogni epoca. Passa subito in vantaggio la Seleçao con un colpo di testa incredibile dello stesso Pelè, che sovrasta Burgnich rimandendo in cielo senza mai cadere. Poco prima dell'intervallo pareggia Boninsegna (37'). Un gol che illude gli azzurri, ma nella ripresa l'Italia non entra praticamente mai in campo. Gerson raddoppia al 66', l'Italia non reagisce e il Brasile colpisce ancora con Jairzinho e Carlos Alberto. Finisce 4-1. E' la terza Rimet del Brasile, la terza nelle ultime quattro edizioni. Ed è l'ultimo trionfo di Pelè, unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto la Coppa del Mondo per tre volte.