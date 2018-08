2 luglio 1950, Italia-Paraguay 2-0: la triste vittoria di una Nazionale già a... casa

02/07/2018

2 luglio 1950, Italia-Paraguay 2-0. E fine dell'avventura azzurra (primo turno) ai Mondiali che si disputano in Brasile. Nella storia del calcio italiano ci sono Mondiali finiti con l'estasi del trionfo, con finali o semifinali perdute e prestigiose, con eliminazioni inattese e polemiche feroci. E anche Mondiali tristi e che vanno (male) perché così sono concepiti e organizzati (male, appunto). E' quel che accade nel 1950, il primo torneo del dopoguerra, con un'Italia in ginocchio e da ricostruire e una Nazionale di calcio che è lo specchio del Paese. Fra l'altro col flagello tecnico-sportivo e morale della tragedia del Grande Torino un anno prima. Così verso il Brasile parte un gruppo azzurro pieno di tensione e di problemi, il viaggio in nave (dopo la tragedia di Superga era stato ..abolito l'aereo) che dura 16 giorni, passati senza allenarsi o quasi; una guida tecnica insicura e pasticciona, l'arrivo a San Paolo del Brasile con l'attesa di 200mila emigrati e la prevedibile figuraccia cui si sarebbe andati incontro. La prima partita persa 3-2 contro la Svezia è la nostra condanna. Nel girone a tre squadre, gli svedesi pareggiano il secondo match contro il Paraguay e gli azzurri, con zero punti, sono già eliminati. La partita contro i sudamericani servirebbe solo a loro, i sudamerican, che però vengono sconfitti da due gol di Carapellese e Pandolfini. Fuori il Paraguay, a casa anche gli azzurri: in nave. Qualcuno tornò in due settimane, altri in un mese. Altri tempi.