19 giugno 1938: Italia-Ungheria 4-2, siamo bi-campioni del mondo

15/06/2018

19 giugno 1938: Italia-Ungheria 4-2. E' il bis mondiale, il secondo titolo consecutivo dopo quello del 1934, è l'impresa che riesce all'Italia di Vittorio Pozzo, Meazza e Piola e che nella storia riuscirà solo al Brasile di Pelé e Garrincha nel 1958 e nel 1962. L'epica degli Anni Trenta, il trionfo azzurro in Francia, a Parigi, la finalsisima allo Stade Olympique Yves-du-Manoir, alle porte della capitale, impianto che esiste anche oggi, vi gioca una squadra di rugby. Italia e Ungheria di fronte era la classica sfida di quei tempi, il calcio elegante e raffinato danubiano, quello più pratico e rapido degli italiani. Finale tiratissima, al di là dell'esito: gol di Colaussi (Colausig) al 5', pareggio di Titkos al 7', rete di Piola al 16' e ancora Colaussi al 35'; ripresa e prodezza di Sarosi a riaprire il match, chiuso da Piola all'82'. L'Italia campione del mondo, oggetto di molto malumore per via del regime durante tutto il torneo. Ma alla fine l'applauso del pubblico parigino.