17 giugno 1970: il piatto di Rivera doma la Germania Ovest nella partita del secolo

17/06/2018

17 giugno 1970: Italia-Germania Ovest 4-3. E' la semifinale di Messico 1970 ed è la gara che passa alla storia come la partita del secolo e all'esterno dello Stadio Azteca ancora oggi c'è una targa commemorativa. Il risultato si blocca grazie al gol di Boninsegna (8'). Un vantaggio che l'Italia conserva fino ai minuti finali. Albertosi salva su un colpo di testa di Uwe Seeler (89'), ma allo scadere pareggia il milanista Schnellinger, al suo primo e unico gol in 47 partite con la Nazionale. Ai supplementari si entra nella leggenda. Germania Ovest in vantaggio con Müller (94'), ma Burgnich pareggia e Riva firma il 3-2 allo scadere del primo tempo supplementare. Si riprende e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Müller segna di testa, trovando uno spiraglio tra Rivera (piazzato sulla linea di porta) e il palo. Albertosi si arrabbia con il rossonero che si fa subito perdonare appena riprende la gara. Undici passaggi, nessun intervento dei tedeschi e piatto vincete di Rivera, che ci spiana la strada per la finale.