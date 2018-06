16 giugno 1938 - La prima volta di Italia-Brasile: 2-1 e sarà mondiale

16/06/2018

16 giugno 1938: Italia-Brasile 2-1. Semifinale del terzo campionato del Mondo, si gioca a Marsiglia. All'Italia del ct Vittorio Pozzo, campione in carica, l'onore e l'onere di sfidare i maestri brasiliani. Loro si sentono superiori e grandi favoriti, e lo sono: hanno già acquistato i biglietti aerei per trasferirsi a Parigi, dove si disputerà la finale. Invano i nostri dirigenti chiedono di... girarli al club-Italia, in caso di vittoria azzurra. Non se ne parla nemmeno. Concedendosi poi il lusso di non far giocare il Pelè dell'epoca, Leonidas: a riposo, aspettando la finale. E' la prima sfida dello storia fra Italia e Brasile e per gli azzurri è un sofferto, ma meritato trionfo: gol di Colausig in apertura, rigore di Meazza al 60', quel rigore calciato tenendo con una mano i pantaloncini (nella ricorsa si era rotto l'elastico!), l'inutile rete finale di Romeu. Brasiliani distrutti dalla delusione, Italia in finale contro l'Ungheria. E sarà bi-campione del Mondo.