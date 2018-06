15 giugno 1974: Sanon fissa il record (imbattuto) di Zoff, 1143 minuti

15/06/2018

15 giugno 1974: Italia-Haiti 3-1. E' la prima partita degli azzurri nel Mondiale che si disputa in Germania. L'Italia di Ferruccio Valcareggi è tra le favorite al titolo, imbattuta da due anni e imbattuto è Dino Zoff, che non subisce gol da 12 partite, l'ultimo risale al 20 settembre 1972 nel 3-1 contro la Jugoslavia. A Monaco di Baviera, contro Haiti, la gara d'esordio ha l'aria di essere un buon... allenamento. Ma dopo un tempo di fatica, palle-gol sprecate e una condizione fisica tutt'altro che brillante, ecco il contropiede che non ti aspetti e il castigo. L'haitiano Sanon ha l'ardire, e l'onore, di trafiggere Zoff al 46', fermando il tempo del primato di imbattibilità a 1143 minuti. Record a tutt'oggi imbattuto. Ci penseranno poi Rivera, un'autorete di Auguste e Anastasi a fissare il 3-1 finale. E' il sigillo di un match di sensazioni negative, chiarite poi con l'1-1 contro l'Argentina e l'1-2 contro la Polonia. Azzurri eliminati. Da quel mondiale si torna solo col primato di Zoff.