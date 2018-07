14 luglio 1930, Jugoslavia-Brasile 2-1 e una data a suo modo "storica"

14/07/2018

14 luglio 1930: Jugoslavia-Brasile 2-1. E se vogliamo aggiungere: Romania-Perù 3-1. Che cosa celano, di storico, le due partite? Poco, quasi niente, se non il ko del Brasile che pure in quel primo Mondiale della storia era dato favorito, e quella sconfitta costò ai verde-oro l'eliminazione dal torneo, poi vinto dall'Uruguay. Di storico, il 14 luglio, ha soltanto l'unicità della data visto che sono trascorsi 88 anni prima di vedere tornare in campo -accade oggi in Russia, a San Pietroburgo, per la finale che vale il terzo posto- due Nazionali impegnate ai Mondiali. Non c'è niente di calcolato o o di anomalo. Si tratta di una casuale anomalia della Storia del Pallone che per 88 anni ha scansato il 14 luglio come data di calcio giocato. Quel torneo in Uruguay, peraltro, disputato solo in tre stadi, tutti a Montevideo, e con tredici Nazionali al via, era alla prima edizione, per vedere l'effetto che fa, con grandi difficoltà organizzative, viaggi transoceanici evitati da gran parte delle squadre europee e tutto quel che ne consegue. Torneo breve, dal 13 al 30 luglio, successo dell'Uruguay sull'Argentina in finale, niente Italia che non partecipò non per snobismo, ma per autentici ostacoli organizzativi. Si rifarà poi, la nostra Nazionale, coi titoli mondali 1934 e 1938.