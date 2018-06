14 giugno 2014: Italia-Inghilterra 2-1 l'ultimo sorriso azzurro

14/06/2018

14 giugno 2014: Italia-Inghilterra 2-1. E' l'Italia di Cesare Prandelli e Mario Balotelli. E' il giorno del debutto al mondiale che si disputa in Brasile ed è anche l'ultimo sorriso che un campionato del mondo regala a noi italiani, alla maglia azzurra così scolorita nel tempo e oggi fantasma a casa-Russia. I gol di Marchisio, poi Sturridge e infine Balotelli: nel girone con Costa Rica e Uruguay l'ostacolo più difficile sembra quello inglese. Vinciamo e siamo felici. Si sprecano aggettivi altisonanti: questa Italia sa soffrire , quando il gioco si fa duro, eccetera. E' la grande bellezza di un momento che passa veloce, e scappa via. Poi arrivano lo 0-1 col Costa Rica e lo 0-1 con l'Uruguay. La gioia di aver battuto gli inglesi si spegne così, con la cacciata dal Mondiale e le dimissioni di Prandelli, del presidente Abete, di un progetto che finisce lì, in Brasile. Ricordare oggi quel fugace sorriso contro gli inglesi, però, ci riempie (o quasi) il cuore. Almeno, quattro anni fa c'eravamo...