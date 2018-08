13 luglio 1930: Francia-Messico 4-1, la storia dei Mondiali di calcio comincia così...

13/07/2018

13 luglio 1930, Francia-Messico 4-1. La storia dei campionati del Mondo di calcio, oggi alla ventunesima edizione, comincia così. Con questa partita che si gioca a Montevideo, Uruguay. Tredici squadre iscritte, sede unica (Montevideo, appunto), tre stadi a disposizione: il nuovo Centenario, con 90mila posti; l'intermedio Gran Parque Central; il piccolo Pocitos: mille posti a sedere coperti, altri 3500 posti in piedi. Ci si deve accontentare e per una gara d'esordio è quasi da non credere che si scelga l'impianto minimo, ma gli altri due stadi non erano ancora completi al cento per cento. Niente di scandaloso, per l'epoca e quel Mondiale di pionieri che l'Uruguay organizza e vincerà, passando alla storia. Come alla storia passa quella prima partita e anche l'autore del primo gol mondiale, il francese Lucien Laurent che in Nazionale ha disputato 10 partite segnando solo due gol. Con l'imponenza di aver segnato il primo della storia mondiale, ed esserne stato geloso custode fino a 98 anni quando se ne andò (era il 2005), dicendo "quel gol non è stato nulla di speciale".