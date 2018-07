12 luglio 1998, Brasile-Francia 0-3: la doppietta di Zidane e il gol di Petit oscurano il malessere di Ronaldo

12/07/2018

12 luglio 1998, Brasile-Francia 0-3. E' la finale del Mondiale 1998, che consacra una generazione di talenti incredibile. Da Zidane a Dyorkaeff, passando per Barthez, Blanc, Desailly, Deschamps, Lizarazu, Karembeu, Thuram ed Henry. Nell'ultimo atto del torneo è decisiva la doppietta di testa di Zidane e il gol nella ripresa di Petit. E' un Brasile spettacolare, ma la Seleçao fallisce proprio nell'ultima gara. Ronaldo è praticamente un fantasma. Il giorno prima si è sentito male, un mistero avvolge le sue condizioni di salute. Al ritorno a casa, il Fenomeno scende barcollando dalla scaletta dell'aereo. Ronaldo racconterà: "Ero a letto, all'improvviso ho cominciato a sudare, non capivo più niente, la lingua si era rovesciata, non respiravo, ho gridato, Roberto Carlos è corso a chiamare i medici. Sono stati trenta secondi di terrore". Al di là di questo, resta nella storia del calcio il trionfo della Francia, che due anni dopo a Rotterdam vincerà anche l'Europeo nella finale contro l'Italia decisa dal golden gol di Trezeguet.