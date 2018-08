10 luglio 2010, Uruguay-Germania 2-3 e quel bronzo che "deve" diventare oro. Sarà così

10/07/2018

10 luglio 2010, Uruguay-Germania 2-3. Mondiali in Sudafrica, la Spagna sarà campione del mondo dopo la battaglia finale contro l'Olanda. E per il terzo posto, come si dice: la finalina, la Germania ha la meglio 3-2 sull'Uruguay e dice, sommessamente, basta. Basta con l'onore dei piazzamenti e il prestigio di Mondiali ben giocati, ma al sotto del podio che conta, quello dei campioni. Era accaduto nel 2002, la finale col Brasile e chiusa dai due gol del Fenomeno, Ronaldo: Era accaduto nel 2006, nel torneo fatto in casa, ed era stata l'Italia a far fuori i tedeschi in semifinale, dopo 120 minuti di battaglia conclusi col gol di Grosso all'ultimo minuto e il raddoppio dei Del Piero nel recupero. Nella finale per il terzo posto, tedeschi vittoriosi 3-1 sul Portogallo. E ora nel 2010, ecco la Germania che perde in semifinale contro la Spagna e non sa consolarsi col bronzo conquistato sull'Uruguay. Il ct tedesco è Loew, ancora oggi in panchina. Quello dell'Uruguay è il Maestro Tabarez, ancora al suo posto. E la parola d'ordine della Germania dopo tre Mondiali così è: il prossimo dobbiamo vincerlo. Accadrà in Brasile nel 2014, offrendo della Nazionale tedesca il quadro della squadra più continua a livello mondiale negli Anni Duemila. Questo fino a oggi: col tonfo in Russia che ha chiuso una meravigliosa avventura durata quattro mondiali.