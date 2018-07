1 luglio 1990, Inghilterra-Camerun 3-2: svanisce il sogno dei Leoni Indomabili

01/07/2018

1 luglio 1990, Inghilterra-Camerun 3-2. Sono i quarti di finale di Italia 1990 e già di per sé sono storici perché mai nella storia di un Mondiale una squadra africana si era spinta fino a quel punto della competizione. Sono i Leoni Indomabili del Camerun che nella gara di esordio, a San Siro, vincono 1-0 contro l'Argentina campione del Mondo in carica e che poco alla volta avanzano fino a battere la Colombia agli ottavi e costringere gli inglesi ai supplementari. Al gol di Platt, il Camerun risponde con il rigore di Kundé e il raddoppio di Ekeké, ma a 8' dalla fine Lineker pareggia i conti. Lo stesso Lineker è l'uomo gol ai supplementari. Una rete che regala la semifinale all'Inghilterra, poi sconfitta dalla Germania Ovest e dall'Italia nella finale per il terzo posto. Il Camerun resta comunque nella storia per la sua impresa bellissima e per aver fatto sognare un Continente intero.