"Buongiorno Mosca": tutto sui Mondiali davanti al caffè

13/06/2018

Approfondimenti sui Mondiali, con news in diretta da tutti gli inviati e dai ritiri, rubriche dedicate alle immagini più belle dei match giocati, senza dimenticarsi però del calciomercato e di tutti gli altri temi legati alla Serie A. Nei vari studi collegati si alterneranno in diretta diversi talent e ci sarà uno spazio dedicato all'analisi delle situazioni Var, per la prima volta utilizzato in un mondiale di calcio.



Ma "Buongiorno Mosca" sarà anche il programma dedicato all'interazione social con i telespettatori da casa, che potranno intervenire e proporre temi utilizzando l'hashtag #mondialimediaset. Buon caffè e buon mondiale.