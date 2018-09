ZIDANE: "A BREVE TORNO AD ALLENARE"

10/09/2018

Presto rivedremo Zinedine Zidane in panchina. Lo assicura lo stesso tecnico francese nel corso di una intervista a Tve: "Sicuramente tornerè a breve ad allenare, perché è ciò che mi piace e che ho fatto in tutta la mia vita". Inevitabili i numerosi accostamenti alla panchina del Manchester United dove Mourinho non sta collezionando risultati da oscar.