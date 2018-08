YAYA TOURE' TRATTA CON L'OLYMPIAKOS

30/08/2018

Dopo il mistero delle scorse ore, è stato svelato l’arcano riguardante il futuro di Yaya Tourè. L’ivoriano ha svolto le visite mediche per un club rimasto top secret per un po’ ma poi svelato: si tratta dell’Olympiakos. L’ex Manchester City, secondo le ultime indiscrezioni, sta proseguendo i negoziati con il club greco per trovare la quadra sull’ingaggio ma non c’è ancora la fumata bianca.