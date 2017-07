Cassano, è fatta col Verona

10 luglio 2017

Pazzini con Cassano: il Verona ha riformato la coppia del gol che ha fatto sognare la Sampdoria. Hellas scatenato sul mercato che ha chiuso con FantAntonio. Il trequartista, svincolato da sei mesi dai blucerchiati, ha deciso di ripartire con i gialloblù dove ritroverà il suo grande amico. Per oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto annuale.



È arrivata anche la fumata bianca per Alessio Cerci. L'esterno, che si è liberato dall'Atletico Madrid, ha firmato questa mattina e giocherà al Bentegodi. Ritorno in Serie A dopo l'anno passato in panchina con Simeone in Spagna. Due colpi a costo zero, tanta esperienza per Pecchia che si ritroverà un attacco stellare. Occasione di rilancio importante per i due giocatori, una motivazione in più per fare bene e salvare il Verona al ritorno in Serie A.