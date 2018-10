UNITED, MOURINHO: "MIA PANCHINA IN BILICO? NON CREDO PROPRIO"

01/10/2018

Settimana decisiva per il futuro di Mourinho sulla panchina del Manchester United? Alla vigilia della sfida di Champions contro il Valencia il tecnico portoghese si è così smarcato dalle domande dei cronisti inglesi: "La mia panchina in bilico? No, non credo proprio. Quando ho parlato con Woodward l'ultima volta? E' un argomento privato e non ne parlerò in conferenza stampa. L'atteggiamento della squadra? Ognuno all'interno del club ha un ruolo chiaro. Parlo anche di chi lavora al campo e dei nutrizionisti. Io stesso ho un ruolo. Quando vinciamo è merito di tutti, quando perdiamo è colpa di tutti. I rumors su Zidane sono veri? Dovreste chiederlo a chi ha scritto la storia per la prima volta (indicando il giornalista autore della notizia, ndr)".