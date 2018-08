Ufficiale: Marco Borriello giocherà con l'UD Ibiza VIDEO

30/08/2018

La notizia si sapeva, era nell'aria ma ora è ufficiale: Marco Borriello è un nuovo giocatore dell' UD Ibiza . L'arrivo dell'ex attaccante di Milan, Roma e Juventus è stato lanciato sui social con un video di presentazione e una lettera dello stesso giocatore: "Sarà la mia ultima avventura in campo, poi sarò dirigente qui, in un posto che sento come casa - ha scritto Borriello -. Metto da parte l'orgoglio, avrei salutato la Serie A in modo diverso".

"Probabilmente sarà la mia ultima avventura - ha postato su Instagram -. Metto da parte l'orgoglio perché non nego che mi sarebbe piaciuto lasciare la Serie A in un altro modo, non come lo scorso anno! Ma adesso devo pensare al futuro e a un progetto di vita diverso ed ambizioso. Riparto da dove ho iniziato, la Serie C, con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di rimettermi in gioco".

Facile la decisione riguardo Ibiza: "Stavolta giocherò nel luogo che AMO, dove ho piantato le radici da tempo e dove mi vedo con i capelli bianchi. Il luogo, Ibiza, dove mi sento a casa".

"Ringrazio il presidente Amadeo Salvo e la sua famiglia che sta costruendo un progetto unico e che ha creduto in me, dandomi la possibilità di chiudere la carriera in un luogo che è speciale ed aprire un nuovo capitolo della mia vita anche ricoprendo un ruolo dirigenziale in futuro. E' la realizzazione di un desiderio che ho sempre coltivato. VAMOS IBIZA".