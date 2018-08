UDINESE, PRESO TEODORCZYK DALL'ANDERLECHT

17/08/2018

Arriva a titolo definitivo dall'Anderlecht il nuovo attaccante dell'Udinese, Lukasz Teodorczyk. Lukasz è nato 27 anni fa, il 3 giugno 1991, a circa 140 km da Varsavia, nel paese di Zuromin. Lukasz è sceso in campo nelle partite contro Colombia e Giappone che la sua Nazionale ha disputato ai Mondiali di Russia 2018. Nell'ultima stagione con l'Anderlecht ha collezionato 24 presenze con 10 gol e tre assist in campionato mentre in Champions League ha disputato 6 partite. "Lukasz - ha dichiarato il Direttore dell'Area Tecnica Daniele Pradè - è una prima punta di grande esperienza che sa fare reparto da solo, un attaccante d'area di rigore con fiuto del gol che sa giocare bene anche di sponda. Anche con una struttura fisica importante, è mobile sul fronte offensivo e sa attaccare bene la profondità".