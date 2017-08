Toro, addio Zappacosta: mega offerta del Chelsea

31 agosto 2017

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il Toro piazza un clamoroso colpo a sorpresa in uscita. Il Chelsea ha presentato infatti un'offerta di 25 milioni di euro per Davide Zappacosta e i granata han deciso di lasciar partire il giocatore. Nata in nottata, l'operazione è entrata nel vivo dopo che i Blues han visto sfumare l'acquisto di Oxlade-Chamberlain, andato al Liverpool. Per Zappacosta, in volo per Londra, al Chelsea è pronto quadriennale da 2,5 mln a stagione.