Torino, Zaza è arrivato: "Un sogno tornare in Italia"

18/08/2018

Il Torino abbraccia Simone Zaza. L'attaccante, che arriva dal Valencia in prestito (due milioni) con obbligo di riscatto (fissato a dodici), è sbarcato all'aeroporto di Caselle nella mattinata di sabato. Visite mediche al centro di Medicina dello Sport per il giocatore, che ha firmato un contratto quinquennale venerdì nella sede del Valencia e guadagnerà 1,8 milioni netti a stagione più bonus. "Tornare in Italia, un sogno. Grazie Toro".