Torino, ufficiale Lyanco: "Emozionato e felice"

29 marzo 2017

Lyanco è nato il 1° febbraio 1997 a Vitoria, in Brasile. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Botafogo, ha esordito nel campionato brasiliano con la maglia del San Paolo, con cui ha collezionato 21 presenze e un gol. Per lui anche 9 presenze con la nazionale Under 20 brasiliana: a gennaio si è messo in mostra nel Sudamericano Under 20 giocato in Ecuador.



Le prime parole di Lyanco: “Sono molto felice di essere qui, emozionato ma anche convinto di poter fare bene. Permettetemi di ringraziare ancora il San Paolo per l’opportunità che mi ha concesso lasciandomi partire subito per l’Europa: l’Italia rappresenta il sogno di qualunque giovane calciatore brasiliano e quindi io sono orgoglioso di essere stato scelto da un club come il Torino, una società importante che ha tifosi caldissimi e una storia così famosa da essere conosciuta anche in Brasile. Voglio subito dire grazie al Presidente Cairo e al direttore Petrachi: so che c’erano molte squadre che mi seguivano e che si erano interessate a me, ma il Toro ha fatto di più. Mi ha voluto a tutti i costi e adesso io sono qui: il mio impegno non mancherà mai per meritare questa grandissima opportunità che la vita mi ha dato. Per me sarà molto importante restare a Torino nei prossimi due mesi e allenarmi tutti i giorni con il mister Mihajlovic e con i nuovi compagni di squadra: quando partirà la prossima stagione avrò già potuto imparare molte cose e non tutti possono avere questa fortuna. In questi primi giorni ho potuto apprezzare una società molto organizzata: attorno a me ho trovato persone competenti e disponibili che mi hanno accolto con il sorriso e tanto affetto. Sono cose importanti, è bello sentire questo calore attorno a te. Grazie a tutti, non vedo l’ora di cominciare”.



Il benvenuto del Presidente Cairo: “Lyanco è un giovane difensore centrale brasiliano che il direttore sportivo Petrachi e la nostra area di osservatori seguivano da tempo. Trattandosi di un prospetto che si è particolarmente distinto in Brasile nel San Paolo e recentemente pure nel campionato sudamericano Under 20, su di lui era diventata molto forte l’attenzione di blasonati club europei e anche italiani, come hanno appurato tutti i media che si sono occupati di questa operazione. Perciò abbiamo deciso di anticipare i tempi per arrivare primi con un importante investimento in grado di bruciare la qualificata concorrenza e ora siamo lieti di annunciare che dal primo luglio 2017 Lyanco andrà ulteriormente a rafforzare il Torino. Anche se siamo solo a marzo e concentrati per finire nel migliore dei modi questa stagione, stiamo già programmando il futuro del nostro club come dimostra anche l’acquisizione di un altro riconosciuto talento qual è il portiere Milinkovic-Savic. A nome di tutto il Torino Football Club sono pertanto felice di accogliere Lyanco con il più cordiale benvenuto e con l’augurio immediato di buon lavoro: nell’accordo stipulato per il suo acquisto abbiamo fortemente voluto che il ragazzo potesse allenarsi subito con noi, così da imparare la lingua, conoscere lo staff tecnico e i compagni e prendere le misure con la nuova realtà che lo attenderà da luglio senza avere le pressioni che solitamente accompagnano l’iniziale ambientamento dei calciatori stranieri nel nostro campionato”.