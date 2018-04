Torino, è arrivato Immobile

12 gennaio 2016

Un anno e mezzo dopo il suo addio per trasferirsi al Borussia Dortmund , Ciro Immobile torna a vestire la maglia del Torino . Il club granata ha infatti raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'acquisto dell'attaccante, che arriva in prestito oneroso (850mila euro) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro . Il centravanti torna in Italia con l'obiettivo di riconquistare la Nazionale in vista del prossimo Europeo.

Una scelta fatta, a suo tempo, per consolidare il suo ruolo in azzurro.



Nei giorni scorsi il Siviglia aveva rifiutato la richiesta di prestito avanzata dal Torino per Immobile. Anzi, il giocatore sembrava essere vicino al Napoli. Ma la voglia di conquistare l'azzurro, con Euro 2016 alle porte, era troppo forte e alla fine l'ha spuntata il club di Cairo. Un anno e mezzo dopo, giocatore e società si ritrovano. Il tutto per rivivere i fasti della stagione 2013-2014: 22 gol e titolo di capocannoniere. Poi, il trasferimento al Borussia Dortmund e al Siviglia. All'estero non è andata come aveva immaginato il giorno dell'addio.



Inoltre, Cairo ha parlato anche di altre situazioni legate al mercato, ai microfoni di Premium Sport: "No alla suggestione di un ritorno Immobile-Cerci. Quagliarella? Mi sono arrabbiato con lui, ma credo vada perdonato. I tifosi granata hanno un grande cuore". E su Maksimovic, che piace tanto al Napoli, ha aggiunto: "Gli ho detto di restare con noi fino a giugno, poi vedremo".