Torino, dalla Spagna: 60 milioni dell'Atletico per Belotti

16 maggio 2017

Non sono i cento milioni della clausola ma sono comunque una cifra di tutto rispetto. Stiamo parlando dei 60 milioni che secondo Cadena Cope (radio sportiva di Madrid molto vicina alle due squadre della capitale spagnola) l'Atletico Madrid ha offerto a Cairo per Belotti. Dopo aver cercato Diego Costa (destinato a lasciare il Chelsea per migrare in Cina), Simeone ha messo gli occhi sul centravanti del Torino: questa la prima offerta.