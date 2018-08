Torino, colpo Soriano: atteso per le visite

16/08/2018

Il Torino riporta in Italia Roberto Soriano. Il centrocampista arriva in granata dal Villarreal con la formula del prestito (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, che diventa obbligo in base alle presenze. L'ex Sampdoria venerdì mattina è atteso dal club di Cairo per sostenere le visite mediche di rito e poi mettersi subito a disposizione di Mazzarri dopo aver messo tutto nero su bianco.