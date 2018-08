Torino, Cairo: “Ljajic via se scontento, Iago Falque è strepitoso”

28/08/2018

A piccoli passi Adem Ljajic si allontana dal Torino. Il serbo, corteggiatissimo dal Besiktas, potrebbe lasciare la truppa di Mazzarri dove è destinato ad avere poco spazio. Urbano Cairo, presidente dei granata, dopo aver ribadito tutta la sua stima nei confronti di Ljajic ha aperto alla sua cessione: “L'ho acquistato due anni fa e a me piace moltissimo ma non so se accetti di entrare 20' o di giocare ogni tanto titolare: se dovessimo privarcene sarebbe solo per evitare lui possa essere scontento. E' molto bravo ma non so se voglia partire dalla panchina”.