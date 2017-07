Torino, Cairo: "Belotti resta con noi"

26 luglio 2017

Belotti non si muove. Parola di Urbano Cairo , che durante la cerimonia di presentazione del calendario di Serie A ha assicurato che il centravanti resterà al Torino anche nella stagione 2017/2018: "Se mettiamo la parola fine? Io pensavo di aver messo parola fine giovedì a Bormio , ma credo che sia una domanda che mi rifarete fino al 31 agosto. Nel match contro il Milan, Belotti indosserà sicuramente la maglia del Toro".

Il presidente granata non ha dubbi sulla permanenza del centravanti della Nazionale ed elogia il resto della squadra: "E' un grande attaccante, ma il Toro non è solo Belotti. E' la punta dell'iceberg, è reduce da un campionato molto buono e mi aspetto che lo faccia altrettanto positivo in vista del Mondiale".