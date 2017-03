Torino, Cairo: "Belotti può restare, io voglio investire"

6 marzo 2017

Ventidue gol in campionato e vetta della classifica marcatori. Andrea Belotti sta vivendo una stagione da protagonista con il Torino e le richieste non mancano: "Penso che il Gallo si trovi benissimo con noi - si è sbilanciato Urbano Cairo - e io ho voglia di investire. Il mio obiettivo è di non vendere nessuno, semmai migliorare la squadra". Su Belotti c'è una clausola da 100 milioni: "Vale per l'estero e solo se lui vorrà esercitarla".

La tripletta in otto minuti contro il Palermo ha riacceso i riflettori su Andrea Belotti salito a ventidue reti in campionato. Sull'attaccante della nazionale pende una clausola da 100 milioni di euro e le voci di mercato non hanno tardato ad arrivare. Per spegnerle sul nascere si è esposto il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Quella clausola vale solo per l'estero, non per l'Italia, e vale solo se lui vorrà esercitarla - ha specificato il patron granata -. E' un impegno preso col calciatore, poi si potrà ragionare col ragazzo".



La volontà del Torino è quella di non privarsi del bomber: "Penso che Belotti si trovi benissimo con noi, c'è grande affetto reciproco e io ho voglia di investire nella squadra per sistemare quelle zone in cui siamo meno coperti. Non voglio vendere nessuno, anzi".