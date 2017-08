Torino, Belotti diventa un problema

25 agosto 2017

L'altro lato di una moneta d'oro zecchino, la famosa clausola da 100 milioni inserita da Urbano Cairo nel contratto di Andrea Belotti , è la possibilità, a oggi non del tutto remota, che qualcuno, poniamo il Monaco di cui si è parlato, si presenti con l'assegno in bocca nell'ultimo giorno di mercato lasciando Mihajlovic in braghe di tela. Perché? Basta guardare la rosa a disposizione del tecnico serbo per capire che il Gallo, e non solo per le enormi qualità individuali, non ha sostituti. In altre parole: se Belotti parte il 31 agosto, chi gioca là davanti nel Torino?

E' il mercato di oggi, quello in cui si mettono cartellino e cifra sulle spalle del giocatore e non prevede contrattazioni. Facile, facile: arrivi, metti 100 milioni sul piatto, strappi il sì al giocatore e chi si è visto si è visto. Ne sa qualcosa il Barcellona - caso Neymar -, figurarsi se non potrebbe capitare al Torino.



Il problema è che i blaugrana hanno avuto il tempo necessario per sostituire O'Ney, mentre Cairo potrebbe non essere altrettanto fortunato con Belotti. Quindi? Quindi sarebbe meglio cautelarsi - per carità, magari il Torino lo ha segretamente già fatto -, comprare un vice-Belotti o ragionarci su con grande attenzione. Ma rosa sguarnita, dicevamo: basta leggere i nomi per capire che, mentre sugli attaccanti esterni Mihajlovic sta una bellezza (Ljajic, Iago Falque, Berenguer), alla voce centravanti non è messo benissimo. C'è Boyé, certo, giocatore di grande prospettiva ma più adatto a giocare da seconda punta. E c'è anche Sadiq, altro giovanotto niente male, per non parlare del sempreverde Maxi Lopez. Ma davvero il Torino può permettersi di passare dai 26 gol del Gallo nello scorso campionato a questo reparto offensivo?



Sullo sfondo, non va dimenticato, c'è sempre l'affare Niang, per cui però l'accordo con il Milan è al momento molto lontano. Il francese, che comunque non ha le caratteristiche del vice-Belotti, ha l'accordo con i granata ma l'offerta di Cairo al Milan, 12 milioni, in via Aldo Rossi non è presa nemmeno in considerazione. Senza contare che, appunto, l'ultimo giorno di mercato e l'eventuale partenza di Belotti potrebbero proprio far lievitare il prezzo di Niang.