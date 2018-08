Torino, addio a Niang e Ljajic

31/08/2018

Doppia operazione in uscita per il Torino, che ha ceduto M'Baye Niang e Adem Ljajic nell'ultimo giorno di mercato per diversi campionati europei tra cui Francia e Turchia. L'attaccante francese - che voleva tornare a giocare in patria - è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Rennes, mentre il serbo si trasferisce ai turchi del Besiktas.