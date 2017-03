Belotti: "Rimango al Torino"

26 marzo 2017

La grande stagione di Belotti, ormai titolare inamovibile in Nazionale e al momento capocannoniere in Serie A con 22 gol, ha ovviamente catturato l'attenzione di molti club europei, ma lo scorso dicembre il presidente Cairo è stato abile a blindare il proprio bomber con un nuovo contratto fino al 2021.



Il cartellino del Gallo, che ora con il nuovo accordo guadagna circa 1,5 milioni di euro (quasi il doppio rispetto a prima), ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro valida solamente per l'estero. Una cifra decisamente importante ma non impossibile per le big europee, che potrebbero anche scegliere di investire su un talento classe 1993 già esploso. Lui, però, al momento pensa solo all'Italia e al Torino. "Sì, resto - dice a Tuttosport -. Fatelo pure sapere ai tifosi".