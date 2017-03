Barcellona-Torino, contatti per Belotti

15 marzo 2017

Potrebbe esserci la Spagna nel futuro di Andrea Belotti . Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Don Balon, il Barcellona avrebbe infatti già avviato i contatti con il Torino per portare in blaugrana il forte attaccante di Miha. Il "Gallo" ha una clausola rescissoria di 100 milioni sul proprio contratto valida solo per l'estero e avrebbe già rifiutato varie proposte dalla Premier League proprio in attesa di una chiamata dei catalani.

Che l'addio di Belotti al Torino fosse probabile se non scontato era ovviamente nell'aria. Ha segnato tantissimo, è giovane e ha ampi margini di miglioramento: è, in altre parole, l'attaccante ideale per qualunque squadra. Che molti club avessero preso informazioni era altrettanto ovvio. Che però il Barcellona si fosse mosso con questa decisione non era ancora noto. Decisione, appunto, perché dalla catalogna arrivano segnali inequivocabili che parlano non tanto di una trattativa avviata, quanto piuttosto della volontà - o della disponibilità, se volete - dei blaugrana di mettere sulla scrivania di Urbano Cairo un assegno da 100 milioni. Il che, tradotto, fa clausola pagata e concorrenza battuta.



Poi, certo, c'è la volontà del Gallo. Che, manco a dirlo, non si strapperebbe i capelli dalla disperazione alla sola idea di giocare - ma basterebbe quasi allenarsi e basta - con Messi e Neymar, Suarez e Iniesta. Strada tutta in discesa, quindi, sempre che qualche altra squadra non si faccia avanti con offerte ancora più importanti.



Intanto il Barcellona si è mosso e si muove su diversi fronti dato che, squalifica terminata, potrà tornare a muoversi sul mercato. Quindi, oltre a Belotti, caccia al 19enne talento del Borussia Dortmnd e della nazionale francese, Ousmane Dembele, e ritorno d'amore per Thiago Alcantara, spedito al Bayern Monaco e ora di nuovo nel mirino (ma ha un lungo contratto con i bavaresi).