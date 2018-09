TORINO, IAGO FALQUE: "MAI PENSATO DI ANDARE VIA"

14/09/2018

Iago Falque non ha mai pensato di lasciare il Torino. A dirlo è lo stesso calciatore in una intervista a Tuttosport: “Francamente non ho mai pensato di andare via, non ho mai avuti dubbi su quale fosse la scelta migliore per me e per la mia carriera. Sono fiero di questo Toro, faremo una grande stagione”.