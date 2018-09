TERRY RIFIUTA LO SPARTAK MOSCA

12/09/2018

Niente Russia per John Terry: il difensore, svincolato dall'Aston Villa dopo l'eliminazione nei playoff contro il Fulham, ha detto no all'offerta dello Spartak Mosca che gli garantiva un contratto annuale da oltre 3 milioni di euro l'anno con opzione per una seconda stagione. Terry, 37 anni, ha motivato così la sua scelta: "Io e la mia famiglia abbiamo deciso che non sarebbe stata la mossa giusta per noi".