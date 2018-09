TERNANA, UFFICIALE MARILUNGO

18/09/2018

Guido Marilungo è ufficialmente un nuovo giocatore della Ternana, questo il comunicato della società: "Ancora un colpo messo a segno dal presidente Stefano Ranucci per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione dell’allenatore Luigi De Canio. La Ternana Calcio ha infatti acquisito le prestazioni sportive del calciatore Guido Marilungo. L’attaccante marchigiano, classe ’89, si è legato alle Fere con un contratto biennale. Marilungo, lo scorso anno allo Spezia, ha vestito in carriera anche le maglie di Lecce, Atalanta, Sampdoria, Cesena, Virtus Lanciano ed Empoli. Per lui anche 8 presenze tra nazionali Under 20 e21, con due reti all’attivo".