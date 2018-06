SPAL: IN ARRIVO DICKMANN E FARES

14/06/2018

La Spal a caccia della riconferma in A, tante trattative di mercato per il club estense. Nelle scorse ore doppio incontro della dirigenza biancazzurra vicina alla chiusura di due affari. Il primo è quello di Dickmann con il Novara, pronto un quinquennale per il classe '96. Accordo in dirittura d'arrivo con il Verona per Fares: il terzino è atteso a Ferrara nelle prossime ore.