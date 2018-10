Milan: Sarri vuole Romagnoli, Leonardo lavora per il centrocampo

11/10/2018

Sirene inglesi per Alessio Romagnoli . Con gli addii vicini di Cahill e Christensen , Sarri avrebbe tracciato l'identikit del perfetto difensore da portare al Chelsea , con il 23enne rossonero che piace molto ai Blues. Operazione difficile per gli inglesi, l'ex Roma è infatti considerato tra gli incedibili da Leonardo che, intanto, lavora anche per rinforzare il centrocampo puntando Barella e Ramsey .

Secondo quanto riportato dal "Telegraph", Romagnoli è uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa del Chelsea che prossimamente perderà due uomini. Sarri avrebbe fatto una richiesta precisa alla dirigenza che, da quanto trapela, si sarebbe già messa al lavoro per soffiare il classe '95 ai rossoneri. Sull'ex Samp, cresciuto nelle giovanili della Roma, ci sarebbe anche il Manchester United. Pronto un vero e proprio duello inglese per il centrale del Milan.



IN ENTRATA

I rossoneri, dopo aver piazzato il colpo Paquetà, lavorano per rinforzare il centrocampo di mister Gattuso. Tra i nomi che circolano c'è quello del sardo Nicolò Barella, con l'Inter in forte pressing ed in vantaggio sui cugini. Discorso diverso invece per Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno. Libero di accordarsi con qualsiasi club a partire da gennaio, il gallese ha ricevuto anche le attenzioni della Juventus.