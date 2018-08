Sassuolo, Locatelli si presenta: “Addio Milan, ora si apre un nuovo capitolo”

16/08/2018

Prima conferenza da giocatore del Sassuolo per Manuel Locatelli. "Ringrazio tutti, sono contentissimo di essere qui – ha detto il neo centrocampista neroverde - . Il Sassuolo mi ha cercato tanto e mi ha fatto sentire importante, ha creduto in me. Cercherò di fare del mio meglio per ambire a grandi risultati. Posso solo ringraziare il Milan, mi ha fatto sognare, ma ora si apre un nuovo capitolo per me. Inter? Il mister deciderà se farmi giocare”