SARRI: "TERRY VUOLE GIOCARE ANCORA UN ANNO"

14/09/2018

Il manager del Chelsea, Maurizio Sarri, ha aperto le porte ad un ritorno dell'ex capitano John Terry a Stamford Bridge come parte del suo staff tecnico. Terry ha lasciato i Blues dopo 22 anni nel giugno 2017 per giocare ancora una stagione con l'Aston Villa, mentre quest'anno ha rifiutaro di trasferirsi allo Spartak di Mosca in Russia. Sarri crede che Terry, 37 anni, voglia ancora giocare per un'altra stagione, ma insiste che sarà sempre il benvenuto nella sua "casa" al Chelsea. "L'ultima volta che ho parlato con lui mi ha detto che vuole giocare per un'altra stagione", ha detto Sarri venerdi' nella conferenza stampa in vista della gara contro il Cardiff.