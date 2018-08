Torino, arriva Zaza in prestito: Sampdoria beffata all'ultimo

17/08/2018

Colpo last minute in attacco per il Torino che ha beffato la Sampdoria ufficializzando l'arrivo di Zaza . L'attaccante lucano firmerà un quinquennale e vestirà di granata in prestito dal Valencia con obbligo di riscatto, unendosi alle ufficialità di giornata di Soriano (dal Villarreal) e Djidji dal Nantes. Beffata la Sampdoria che sembrava essere riuscita a trovare l'intesa con il Valencia per riportare in Italia l'ex Sassuolo.

IL TORO SI ASSICURA SORIANO E DJIDJI

In precedenza, il Torino aveva annunciato l'ingaggio di Roberto Soriano dal Villarreal. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto. “L’esperienza in Spagna è stata gratificante e mi ha fatto conoscere e scoprire cose nuove, però la voglia di tornare a casa e di confrontarmi ancora con la Serie A cresceva di giorno in giorno. Per questo voglio ringraziare il Presidente Cairo e il Torino per l’opportunità che mi hanno dato, adesso tocca a me meritare tanta attenzione e fiducia. Non vedo l’ora di iniziare, mettendomi a completa disposizione dell’allenatore e dei miei compagni con grande umiltà e voglia di fare bene”, ha detto il centrocampista. Affare ufficiale anche per il difensore Djidji dal Nantes: anche in questo caso prestito con diritto di riscatto.