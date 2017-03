Samp, tutti pazzi per Muriel e Schick

12 marzo 2017

La Sampdoria si gode il meritato successo nel derby, ma i tifosi non possono dormire sonni tranquilli. Le parole di Giampaolo a fine match fanno presagire cessioni eccellenti in estate. " Muriel ha una clausola come Schick . Se li portano via non posso farci niente" il campanello d'allarme del tecnico. A Marassi in tribuna c'era diversi osservatori per i due gioielli: Inter, Juve, Chelsea e Borussia Dortmund sono pronte a scontrarsi.

Gli occhi di mezza Europa sono puntati su di loro e, con il passare delle giornate, diventa sempre più difficile provare a trattenerli. Luis Muriel e Patrik Schick stanno facendo sognare i tifosi della Samp, ma a fine stagione la coppia potrebbe essere divisa per sempre. Le dichiarazioni di Giampaolo non lasciano spazio a troppe interpretazioni: il colombiano è ormai pronto per provare il grande salto e alle corteggiatrici basterà pagare la clausola di rescissione, attualmente fissata a 28 milioni di euro. L'unica cosa che può fare Ferrero è quello di adeguare il suo contratto e alzare la clausola a 38 milioni in modo da rendere meno traumatica la partenza.



Discorso analogo per il collega ceco, appena 20 anni. Giampaolo spera di poterlo allenare almeno un altro anno ("ha tutto il tempo davanti a sé e giocherà titolare nella Samp l’anno prossimo, spero di averlo anche l’anno prossimo, ecco perché lo faccio giocare poco, se no me lo portano via") e le possibilità che rimanga sono decisamente più alte. Una big del calcio europeo, infatti, potrebbe magari acquistarlo e lasciarlo parcheggiato a Genova per farlo crescere e regalargli minuti importanti che in una realtà più grande farebbe fatica a ritagliarsi. Il ceco ha una clausola rescissoria da 24/25 milioni di euro, che potrebbe essere portata fino a 40 con un meritato adeguamento dell'ingaggio. Intanto squadre come Inter, Juve, Chelsea e Borussia Dortmund stanno alla finestra...