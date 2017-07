Samp, Ferrero toglie Schick dal mercato

24 luglio 2017

Ferrero, dunque, prende tempo. E rimanda la questione Schick dopo le nuove analisi. Una mossa strategica per evitare di svalutare il giocatore e per tentare di giocare di anticipo, cercando di trattenere l'attaccante ancora una stagione alla Samp per farlo maturare e per far crescere ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Al momento la situazione è chiara. I medici hanno messo Schick a riposo. Uno stop forzato, che servirà al giocatore per risolvere il problema al cuore e superare le visite per l'idoneità sportiva. Passata questa fase, per il ceco potrebbero comunque aprirsi nuovi scenari di mercato. Oltre alla Juve, sempre interessata al giocatore, alla finestra ci sono infatti anche Inter e Paris Saint Germain.