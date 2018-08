Tra la Samp e Zaza ci si mette il Torino: sorpasso granata, Ferrero rischia la beffa

17/08/2018

La Samp piazza il colpo per l'attacco. Anzi no! La beffa è quasi servita. Dopo aver sondato il terreno per Mattia Destro, il club blucerchiato sembrava essere riuscito a trovare l'intesa con il Valencia per riportare in Italia Simone Zaza riempiendo così la casella vuota lasciata dalla partenza di Duvan Zapata, ceduto in prestito all'Atalanta. Ma sull'ex juventino (l'accordo col Valencia prevedeva l'arrivo a titolo definitivo per una cifra complessiva di 14 mln) è piombato improvvisamente il Torino che anziché 4 anni di contratto ha proposto al giocatore un quinquennale. In questo momento il club di Cairo è in vantaggio sui blucerchiati.