Muriel, si fa sotto il Real Madrid

16 marzo 2017

Italia, Spagna, Inghilterra. L'ottima stagione di Muriel , che finalmente si sta esprimendo con una certa costanza, ha catturato le attenzioni di alcuni tra i maggiori club europei e tra questi c'è anche il Real Madrid campione d'Europa e del mondo. Come riferito dal portale spagnolo Diario Gol, infatti, i Merengues stanno pensando all'attaccante della Sampdoria anche per sostituire James Rodriguez , in partenza a fine stagione.

Per strappare Muriel al club di Ferrero, in realtà, non c'è nemmeno bisogno di alcuna trattativa. Basta accordarsi col giocatore e versare nelle casse della Samp i 28 milioni di euro della clausola rescissoria.



In Italia Muriel piace a Inter, Milan, Juve e Roma, ma il richiamo del Real Madrid è forte e l'affare potrebbe concretizzarsi la prossima estate, quando i blancos cederanno James Rodriguez che con Zidane non riesce proprio a trovare spazio.



Il ruolo dei due giocatori è diverso: più attaccante il giocatore blucerchiato, trequartista o esterno offensivo l'ex Monaco che però è colombiano come il sampdoriano. E proprio la medesima nazionalità potrebbe rappresentare un elemento decisivo visto che il presidente del Real, Florentino Perez, è da sempre molto attento al merchandising e non vorrebbe perdere appeal nel mercato colombiano.